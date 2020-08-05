В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-главу минстроя Самарской области Алексея Гришина, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК Мордовии.
"Следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства", — сообщается на сайте регионального СУСК.
Уточняется, что Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Как сообщили РИА Новости в СК РФ по Мордовии, речь идет о бывшем проректоре МГУ имени Ломоносова и бывшем министре строительства Самарской области Гришине.