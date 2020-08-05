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Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья 

РИА Новости 59 минут назад
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида
Фото: РИА Новости
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
Мужчина умер во сне минувшей ночью, предположительно от инфаркта.
В воскресенье подмосковные спасатели начали поиски страдавшего аутизмом десятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, пока его отец-пенсионер занимался домашними делами и не предполагал, что тот может покинуть жилище, так как прежде не уходил без родителей.
Поиски заняли сутки, пока 3 августа тело мальчика не нашли в Рузском водохранилище.
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Происшествия , Вести.Ру , Московская область
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