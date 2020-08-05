Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.

Мужчина умер во сне минувшей ночью, предположительно от инфаркта.

В воскресенье подмосковные спасатели начали поиски страдавшего аутизмом десятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, пока его отец-пенсионер занимался домашними делами и не предполагал, что тот может покинуть жилище, так как прежде не уходил без родителей.

Поиски заняли сутки, пока 3 августа тело мальчика не нашли в Рузском водохранилище.