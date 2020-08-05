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Источник: в Москве задержали проректора МГУ Гришина 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
В Москве задержали проректора МГУ
Фото: Правительство Самарской области
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что соучредитель компании "Инвест-Альянс" Алексей Гришин задержан и доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.
"Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"). В рамках расследования следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского управления МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства", — сообщили в СК. — Подозреваемый доставлен в Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения".
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Происшествия , Криминал , Москва
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