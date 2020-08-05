Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили
Фото: РИА Новости
Напавших на ребенка в Сочи медведей застрелили, сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.
Животных застрелили после нападения на ребенка, сообщил собеседник ТАСС.
В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что после инцидента власти проверят все базы отдыха, мини-зоопарки на частных территориях, принимающих туристов, закроют по требованию главы города Алексея Копайгородского.
В Сочи также примут дополнительные меры, чтобы дети не гуляли без надзора на улицах.

«ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов. Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул», — заявил мэр.

«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», — приводит слова главы города РИА «Новости».
Напомним, два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.
Худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у мальчика практически не было шансов остаться живым.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Коттедж Тинькова обокрали в Москве Коттедж Тинькова обокрали в Москве Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек
Комментарии
Происшествия , Аскольд Запашный , Алексей Копайгородский , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте
Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте
Лоза обрушился на Ефремова за заявление в суде
Лоза обрушился на Ефремова за заявление в суде
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте привел к выбросу в атмосферу опасных веществ
Взрыв в Бейруте привел к выбросу в атмосферу опасных веществ
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение