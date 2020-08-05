Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова

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Кокаин и марихуана: под чем был Ефремов в день ДТП 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Согласно материалам дела, зачитанным сегодня в суде, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием каннабиноидов и кокаина. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, об этом говорится в результатах медосвидетельствования артиста, оглашенных на процессе.
Также, согласно материалам дела, Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии.

«Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле», — зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.

Как сообщал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Сергея Захарова и пообещал помочь им «всеми средствами», назвав это «попыткой искупить». Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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