Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова

Все новости на карте

Согласно материалам дела, зачитанным сегодня в суде, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием каннабиноидов и кокаина. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, об этом говорится в результатах медосвидетельствования артиста, оглашенных на процессе.

Также, согласно материалам дела, Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии.

«Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле», — зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.