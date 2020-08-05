Двухлетний ребенок сгорел в машине родителей

В Дубовском районе Ростовской области двухлетний мальчик сгорел в машине родителей и умер в больнице. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 июля возле одного из частных домов загорелась машина. После тушения на пассажирском переднем сидении нашли двухлетнего ребенка, его госпитализировали. В салоне также обнаружили спички — по одной из версий, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. В СК не уточнили, нашел ли мальчик их в салоне или принес их туда с собой.

Мальчик получил ожоги 4-й степени лица, туловища и конечностей, он умер несмотря на действия врачей. Эксперт указал ожоговый шок предположительной причиной его смерти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). СК проверит родителей ребенка и даст правовую оценку их действиям.

28 июля сообщалось, что в Тыве десятилетний мальчик катался на лошади, запутался в стремени при падении и погиб. По данным СК, ребенок помогал присматривать за скотом. Недалеко от чабанской стоянки лошадь понеслась вскачь, мальчик начал падать. Из-за того, что нога застряла в стремени, лошадь проволокла его на расстоянии километра, он умер на месте от полученных травм.