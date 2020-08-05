Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул

Закурившего в салоне самолета пассажира, летевшего из Иркутска Анапу , сняли с рейса в Барнауле . Мужчина на протяжении всего полета не реагировал на замечания бортпроводников, а также мешал своим попутчикам.

Однако путешествие для курильщика закончилось уже в Барнауле, где стражи порядка вывели его из салона воздушного судна во время дозаправки. Правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении дебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях.