Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул

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Летевший в Анапу из Иркутска курильщик попал на видео 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
Закурившего в салоне самолета пассажира, летевшего из Иркутска в Анапу, сняли с рейса в Барнауле. Мужчина на протяжении всего полета не реагировал на замечания бортпроводников, а также мешал своим попутчикам.
Однако путешествие для курильщика закончилось уже в Барнауле, где стражи порядка вывели его из салона воздушного судна во время дозаправки. Правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении дебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Происшествия , Видео , Анапа , Барнаул , Иркутск
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