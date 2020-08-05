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Россиянин узнал о смерти десятилетнего сына и умер 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Россиянин узнал о смерти десятилетнего сына и умер
Фото: РИА Новости
Россиянин умер, когда узнал, что его пропавшего в Подмосковье ребенка нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В воскресенье, 2 августа, десятилетний Саша Илюшин вышел из дома в селе Осташево под Волоколамском и отправился гулять. Родители забыли закрыть дверь, поэтому ребенок, страдающий расстройством аутического спектра, смог уйти, не спросив разрешения. Его 47-летний отец Алексей Илюшин сначала не заметил пропажи ребенка.
На следующий день родители обратились в полицию. В поисках ребенка участвовала авиация и больше 15 человек: родители и родственники мальчика, волонтеры и спасатели. В итоге его тело обнаружили в Рузском водохранилище.
Отец мальчика винил себя в пропаже сына и впервые лег спать после его пропажи только тогда, когда тело мальчика нашли. Наутро Алексей не проснулся. Врачи называют предварительной причиной его смерти инфаркт.
Ранее сообщалось, что 41-летний англичанин, скончался от горя всего через месяц после смерти своей возлюбленной. Его друзья рассказали, что пытались отвлечь его разными способами, но ничего не помогало. Они выразили надежду, что пара воссоединилась на том свете.
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Происшествия , Волоколамск , Московская область
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