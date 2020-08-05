Ефремов возмутился словами адвоката о похрюкивании 

Актер Михаил Ефремов возмутился из-за слов адвоката истцов Александра Добровинского о том, что он якобы «сидел и похрюкивал» на заседании суда. Об этом пишет Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

«Я, поскольку являюсь болельщиком "Спартака", мне не обидно, но у меня есть дети», — говорится в заявлении Ефремова.

Также артист возмутился тем, что Добровинский «показывает материалы дела по телевидению» и утверждает, что Ефремов признал свою вину.

31 июля после закрытого судебного заседания Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал о похрюкивающем Ефремове.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.