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Ефремов возмутился словами адвоката о похрюкивании 

Lenta.ru 1 час назад
Ефремов возмутился словами адвоката о похрюкивании
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Актер Михаил Ефремов возмутился из-за слов адвоката истцов Александра Добровинского о том, что он якобы «сидел и похрюкивал» на заседании суда. Об этом пишет Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

«Я, поскольку являюсь болельщиком "Спартака", мне не обидно, но у меня есть дети», — говорится в заявлении Ефремова.

Также артист возмутился тем, что Добровинский «показывает материалы дела по телевидению» и утверждает, что Ефремов признал свою вину.
31 июля после закрытого судебного заседания Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал о похрюкивающем Ефремове.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Спартак , Московский комсомолец
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