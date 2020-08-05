Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бунт мигрантов на российской границе попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Правоохранители в Самарской области предотвратили инцидент на российской границе с мигрантами. Сотни выходцев из Узбекистана и Таджикистана, которые не смогли покинуть Россию из-за пандемии, попытались устроить провокации на границе с Казахстаном. Толпа возмущенных мигрантов предприняла попытку прорвать заслон силовиков, а также начала забрасывать их камнями.
Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, благодаря слаженной работе силовых ведомств и оперативное реагирование на обстановку не позволили развиться конфликту.
Ранее сообщалось, что приезжие из Средней Азии не смогли уехать к себе на родину и разбили лагерь на территории Большечерниговского и Борского районов Самарской области.
Происшествия , Видео , Дмитрий Азаров , Самарская Область , Таджикистан , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
На границе России схлестнулись мигранты с Росгвардией
На границе России схлестнулись мигранты с Росгвардией
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Видео
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение