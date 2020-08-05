Бунт мигрантов на российской границе попал на видео 

Правоохранители в Самарской области предотвратили инцидент на российской границе с мигрантами. Сотни выходцев из Узбекистана Таджикистана , которые не смогли покинуть Россию из-за пандемии, попытались устроить провокации на границе с Казахстаном . Толпа возмущенных мигрантов предприняла попытку прорвать заслон силовиков, а также начала забрасывать их камнями.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров , благодаря слаженной работе силовых ведомств и оперативное реагирование на обстановку не позволили развиться конфликту.

Ранее сообщалось, что приезжие из Средней Азии не смогли уехать к себе на родину и разбили лагерь на территории Большечерниговского и Борского районов Самарской области.