Медведи загрызли ребенка в Сочи 

Ребенок погиб в Сочи в результате нападения медведей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Вчера 11-летний мальчик на земельном участке, арендованном одной из коммерческих организаций на Армавирской улице в поселке Дагомыс, через незапертую калитку ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя.

Животные напали на ребенка и причинили ему множественные телесные повреждения. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.

Информация о произошедшем была доведена до сведения СК. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (наказывается, как сообщал «Рамблер», вплоть до лишения свободы на два года).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в частности, то, правомерно ли руководство коммерческой организации содержало диких животных и соблюдало ли условия безопасности их содержания.