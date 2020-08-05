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Медведи загрызли ребенка в Сочи 

Артём Кульша 1 час назад
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Фото: ТАСС
Ребенок погиб в Сочи в результате нападения медведей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.
Вчера 11-летний мальчик на земельном участке, арендованном одной из коммерческих организаций на Армавирской улице в поселке Дагомыс, через незапертую калитку ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя.
Животные напали на ребенка и причинили ему множественные телесные повреждения. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.
Информация о произошедшем была доведена до сведения СК. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (наказывается, как сообщал «Рамблер», вплоть до лишения свободы на два года).
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в частности, то, правомерно ли руководство коммерческой организации содержало диких животных и соблюдало ли условия безопасности их содержания.
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Происшествия , Сочи
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