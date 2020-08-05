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Брилась налысо: как жена Картрайта пыталась вернуть рэпера 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Брилась налысо: как жена Картрайта пыталась вернуть рэпера
Фото: РИА Новости
Жена рэпера Энди Картрайта брилась налысо в попытке вернуть мужа. Об этом со ссылкой на любовницу погибшего музыканта сообщает РЕН ТВ.
Как сообщал «Рамблер», ранее было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Супруга музыканта объяснила, что он умер от передозировки, и она решила, что он должен «исчезнуть», чтобы память о музыканте не была омрачена историей с наркотиками.
При этом следователи, изучившие переписку Юшко с супругой, пришли к выводу, что артист планировал уйти от гражданской жены к любовнице.
По словам любовницы Энди Картрайта, его жена знала, что у него связь на стороне и пыталась вернуть мужа, привлекая его внимание.
Так, обнаружив на толстовке супруга светлые волосы любовницы, Марина Кохал побрилась налысо, а когда волосы отросли, покрасилась в блондинку.
Отметим, что Кохал обвиняется в убийстве Юшко. По версии правоохранителей, женщина впоследствии расчленила тело мужа, пытаясь скрыть следы преступления.
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Происшествия , Александр Юшко , РЕН ТВ
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