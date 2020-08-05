Брилась налысо: как жена Картрайта пыталась вернуть рэпера 

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Жена рэпера Энди Картрайта брилась налысо в попытке вернуть мужа. Об этом со ссылкой на любовницу погибшего музыканта сообщает РЕН ТВ.

Как сообщал «Рамблер», ранее было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко , более известного как Энди Картрайт. Супруга музыканта объяснила, что он умер от передозировки, и она решила, что он должен «исчезнуть», чтобы память о музыканте не была омрачена историей с наркотиками.

При этом следователи, изучившие переписку Юшко с супругой, пришли к выводу, что артист планировал уйти от гражданской жены к любовнице.

По словам любовницы Энди Картрайта, его жена знала, что у него связь на стороне и пыталась вернуть мужа, привлекая его внимание.

Так, обнаружив на толстовке супруга светлые волосы любовницы, Марина Кохал побрилась налысо, а когда волосы отросли, покрасилась в блондинку.

Отметим, что Кохал обвиняется в убийстве Юшко. По версии правоохранителей, женщина впоследствии расчленила тело мужа, пытаясь скрыть следы преступления.