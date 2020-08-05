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Адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства 

ТАСС 49 минут назад
Пашаев: сторона потерпевших фальсифицирует доказательства
Фото: РИА Новости
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. По информации адвоката, в частности, они собираются пригласить на заседание не допрошенного в ходе следствия свидетеля, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где идет процесс по делу Ефремова.

"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии", — сказал защитник.

Пашаев попросил суд отнестись скептически к данным доказательствам и дать им надлежащую оценку. Судья Елена Абрамова приняла его письменное заявление о фальсификации доказательств к материалам дела, но сказала, что даст ему оценку позднее. Свое ходатайство заявила и сторона потерпевших.

"Пусть Ефремов погромче говорит. Его пояснения совсем не слышно", — сказала одна из их представителей потерпевших Татьяна Головкина. Артист обещал учесть это пожелание.

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Происшествия , Михаил Ефремов , Елена Абрамова , ИТАР-ТАСС , Москва
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