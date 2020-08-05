Пашаев: сторона потерпевших фальсифицирует доказательства

"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии", — сказал защитник.