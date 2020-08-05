Актер Михаил Ефремов ничего не помнит о смертельном ДТП в Москве , заявил его адвокат Эльман Пашаев в среду, 5 августа, перед заседанием Пресненского суда Москвы.

— Он ничего не помнит. Если вы мне покажете, что он выходит из-за руля, я с вами тоже буду согласен, — приводит Telegram-канал Mash слова защитника.

Он уточнил, что «не может фантазировать» о том, был ли кто-то еще в машине с артистом, хотя такие предположения высказывались. Вместе с тем Пашаев не подтвердил, что именно Ефремов был за рулем автомобиля.

— У меня другая позиция, — сказал юрист.

Вскоре состоится первое слушание по существу уголовного дела в отношении артиста. В этой связи у здания суда была усилена безопасность.

Ожидается, что прокурор озвучит вменяемое Ефремову обвинение. Сам актер и его защита выразят свое отношение к нему.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.

Проведенная экспертиза показала, что артист на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.