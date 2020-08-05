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Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
78 человек погибло, более 4 000 пострадало в результате взрыва в столице Ливана, который прогремел накануне вечером. Причиной мощного взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом заявил премьер министр страны Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороны.
Взрыв в районе порта в центре города произошел в 18 часов. По последним данным, его магнитуда составила 3,3. Звук от него был слышен в 250 километрах на Кипре. Губернатор ливанской столицы сравнил все произошедшее с ядерными ударами, сообщив, что пострадала половина города. В стране объявлен национальный траур.
Происшествия , Видео , В мире , Бейрут , Ливан
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