Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте 

78 человек погибло, более 4 000 пострадало в результате взрыва в столице Ливана , который прогремел накануне вечером. Причиной мощного взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута . Об этом заявил премьер министр страны Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороны.

Взрыв в районе порта в центре города произошел в 18 часов. По последним данным, его магнитуда составила 3,3. Звук от него был слышен в 250 километрах на Кипре. Губернатор ливанской столицы сравнил все произошедшее с ядерными ударами, сообщив, что пострадала половина города. В стране объявлен национальный траур.