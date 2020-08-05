Появилось видео спасения с необитаемого острова 

Троих моряков спасли с острова Пайкелот в Тихом океане. В баке корабля в открытом море закончилось топливо и мужчин на их судне прибило к этому необитаемому острову длиной менее 500 метров. Моряки не растерялись и оставили на берегу острова большую надпись "SOS". Эту надпись заметили австралийские военные, которые занимались патрулированием местности. На кадрах спасательной операции видно, что сначала морякам с самолета скинули груз с гуманитарной помощью. А позже за мужчинами прилетел спасательный вертолет. Моряки пробыли на необитаемом острове 3 дня и построили за это время навес от солнца.