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Бейруте могла взорваться аммиачная селитра, которая ранее была конфискована у российского бизнесмена. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.

Вчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5. В результате взрыва были повреждены, в том числе обрушились, некоторые здания по всему городу, в том числе жилые дома и офисы. Власти Ливана ввели в Бейруте режим чрезвычайного положения (ЧП) на 14 дней.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, жертвами взрыва стали не менее 78 человек, пострадали не менее четырех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб генеральный секретарь ливанской политической партии «Катаиб» Низар Наджарян, пострадали сотрудница посольства России в Ливане, временная поверенная в делах посольства Кипра в Ливане, семья и советники премьер-министра Ливана Хасана Диаба , 48 сотрудников Организации объединенных наций (ООН).

Ранее министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра, президент США Дональд Трамп — что взорвалась бомба, телеканал Al Mayadeen сообщил, что взорвался груз взрывоопасных веществ, а телеканал Al Hadath — что это был ракетный удар Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по складу движения «Хезболла»

По информации LBCI, аммиачная селитра, упомянутая Фахми, могла быть ранее конфискована у российского бизнесмена. Его имя телеканал не назвал.