ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для 500 человек, пострадавших при взрыве в Бейруте, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Инас Хамам.
"Основываясь на просьбе министра здравоохранения сразу после взрыва, ВОЗ отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, и хирургические наборы, содержащие принадлежности для лечения 500 человек, нуждающихся в хирургической помощи", — сообщила Хамам.
"При необходимости будут отправлены дополнительные материалы", — отметила она.