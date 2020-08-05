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ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве 

РИА Новости и ещё 1 55 минут назад
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты
Фото: © REUTERS / Mohamed Azakir
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для 500 человек, пострадавших при взрыве в Бейруте, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Инас Хамам.

"Основываясь на просьбе министра здравоохранения сразу после взрыва, ВОЗ отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, и хирургические наборы, содержащие принадлежности для лечения 500 человек, нуждающихся в хирургической помощи", — сообщила Хамам.

"При необходимости будут отправлены дополнительные материалы", — отметила она.
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Происшествия , В мире , ВОЗ , РИА Новости , Бейрут
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