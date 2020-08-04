Пассажир такси напал на водителя с ножом

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В столице пассажир нанес удар ножом водителю такси во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве во вторник, 4 августа.

Отмечается, что инцидент произошел в 21:40 около дома 11 Олимпийской деревни.

— Возник конфликт между водителем и пассажиром. По предварительным данным, пассажир причинил водителю незначительное ножевое ранение в руку, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Оба мужчин дали показания в отделении полиции, по факту произошедшего проводится проверка, добавили в ведомстве.