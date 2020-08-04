Версию о взрыве пиротехники в Бейруте опровергли

Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

"То, что случилось, — это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", — отметил глава службы безопасности.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о сильном взрыве в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.