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Что ждет Ливан после взрыва в Бейруте 

Алиса Селезнёва и ещё 91 42 минуты назад
Взрыв в порту Бейрута будет иметь самые разрушительные последствия для экономики Ливана и может поставить страну на грань новой гражданской войны. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Business Insider.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел взрыв, сравнимый с землетрясением, который привел к сильнейшим разрушениям. В результате погибли более 100 человек, еще несколько тысяч пострадали. Предполагается, что взорвались несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из портовых складов.
Взрыв серьезно повредил порт, через который в Ливан ввозится большинство товаров, а также разрушил крупнейшее в стране хранилище зерна. При этом пшеничные лепешки являются основным источником питания жителей страны, отмечают эксперты.
По их данным, за чертой бедности в стране уже живет половина населения, а взрыв, разрушивший порт, только усугубит ситуацию.
Экономический кризис является самой серьезной угрозой стабильности Ливана со времен гражданской войны, которая опустошала страну с 1975 по 1990 год, подчеркивает Business Insider.
В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров напомнил газете «Взгляд», что в 2016 году объем экспорта Ливана составил 3,76 млрд долларов, а импорт — почти 20 млрд Таким образом, без бейрутского порта экономическая жизнь страны замрет.

«Одним взрывом за несколько секунд фактически уничтожена экономическая опора государства. Ситуация может перерасти в полный политический катаклизм. Возникнет смесь кризисов, возможно даже вновь вспыхнет гражданская война. Люди на улицах уже требуют, чтобы правительство ушло в отставку», — пояснил он.

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Происшествия , Видео , В мире , Другое , Семен Багдасаров , Деловая газета "Взгляд" , Бейрут
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