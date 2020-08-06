Взрыв в порту Бейрута будет иметь самые разрушительные последствия для экономики Ливана и может поставить страну на грань новой гражданской войны. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Business Insider.

Как сообщал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел взрыв, сравнимый с землетрясением, который привел к сильнейшим разрушениям. В результате погибли более 100 человек, еще несколько тысяч пострадали. Предполагается, что взорвались несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из портовых складов.

Взрыв серьезно повредил порт, через который в Ливан ввозится большинство товаров, а также разрушил крупнейшее в стране хранилище зерна. При этом пшеничные лепешки являются основным источником питания жителей страны, отмечают эксперты.

По их данным, за чертой бедности в стране уже живет половина населения, а взрыв, разрушивший порт, только усугубит ситуацию.

Экономический кризис является самой серьезной угрозой стабильности Ливана со времен гражданской войны, которая опустошала страну с 1975 по 1990 год, подчеркивает Business Insider.

В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров напомнил газете «Взгляд», что в 2016 году объем экспорта Ливана составил 3,76 млрд долларов, а импорт — почти 20 млрд Таким образом, без бейрутского порта экономическая жизнь страны замрет.