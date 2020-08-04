В петербургской квартире нашли задушенного блогера 

Санкт-Петербурге расследуют смерть 22-летнего приезжего молодого человека, тело которого было обнаружено в квартире 45-летнего местного жителя. По имеющейся информации, найдено тело блогера популярного мобильного приложения Tik Tok. Об этом 4 августа сообщает петербургский телеканал «78».

По предварительным данным, погибший — 22-летний уроженец Таджикистана Али Забиров, известный в социальной сети под псевдонимом Егор Громов. Его тело с признаками удушения было обнаружено в квартире одного из домов на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге.

Под подозрение попал 45-летний хозяин квартиры. который познакомился с погибшим несколько месяцев назад. Тело молодого человека он обнаружил утром 4 августа и сам позвонил в полицию, сообщив о случившемся. Причины смерти парня устанавливаются.

Отметим, 7 августа погибшему должно было исполниться 23 года. В своем аккаунте в «ТикТоке» молодой человек записывал короткие видео под отрезки диалогов из кинофильмов и сериалов, танцевал в полуобнаженном виде и кривлялся. Он также причислял себя к секс-меньшинствам и не скрывал этого.