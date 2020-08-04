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Москвичка погибла при сплаве на катамаране 

Артём Кульша и ещё 2 24 минуты назад
36-летняя москвичка трагически погибла на Алтае
Фото: ТАСС
Туристка из Москвы утонула в реке на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по республике.
По данным следствия, 3 августа 36-летняя жительница столицы осуществляла сплав на катамаране по реке Шавле в Кош-Агачском районе в составе группы туристов из 14 человек. В какой-то момент судно опрокинулось. В результате этого женщина утонула.
Другие туристы нашли и извлекли тело погибшей из реки и сообщили о произошедшем в СК и управление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Алтаю. Следователи прибыли на место происшествия и установили, что сплав организовала компания «Эксперт Ривер» из Москвы, он осуществлялся под руководством директора фирмы, а все туристы были экипированы.
СК инициировал проведение проверки по факту гибели женщины. В настоящее время в ее рамках следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины этого, в том числе вероятность того, что были нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , МЧС , Алтай , Москва
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