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Катамаран перевернулся в Туве: три человека пропали без вести 

ТК «Звезда» и ещё 3 31 минуту назад
Трагедия на воде в Туве: трое пропали без вести
Фото: ТАСС
К процессу также привлекли вертолет Ми-8 и спасательную группу Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
В Туве на реке Улуг-Оо перевернулся катамаран. Один из четырех находившихся в нем человек самостоятельно доплыл до берега, остальные трое считаются пропавшими без вести.
Для проведения поисков на место происшествия направлены инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Республике Тыва и сотрудники полиции. Также к процессу привлекли вертолет Ми-8 и спасательную группу Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«Катамаран перевернулся, все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а три человека считаются без вести пропавшими», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

К настоящему моменту к поисково-спасательным работам привлечены в общей сложности 13 человек, 4 единицы техники и авиация.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
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