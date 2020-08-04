Трагедия на воде в Туве: трое пропали без вести

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К процессу также привлекли вертолет Ми-8 и спасательную группу Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ

Туве на реке Улуг-Оо перевернулся катамаран. Один из четырех находившихся в нем человек самостоятельно доплыл до берега, остальные трое считаются пропавшими без вести.

Для проведения поисков на место происшествия направлены инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Республике Тыва и сотрудники полиции. Также к процессу привлекли вертолет Ми-8 и спасательную группу Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«Катамаран перевернулся, все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а три человека считаются без вести пропавшими», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

К настоящему моменту к поисково-спасательным работам привлечены в общей сложности 13 человек, 4 единицы техники и авиация.