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В центре Москвы загорелся хостел 

Артём Кульша и ещё 5 25 минут назад
В центре Москвы загорелся ангар и может загореться офисный центр. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что в Гарднеровском переулке, 3, загорелся ангар, огонь перекинулся на реконструируемое здание, которое расположено по соседству, и есть угроза перехода огня на здание функционирующего офисного центра, также находящееся по соседству.

«По данным источника, проводится полная эвакуация людей. На место следуют пожарные. Площадь возгорания уточняется», — сообщает ТАСС.

Тем временем в пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Москве рассказали, что по адресу Гарднеровский переулок, 3, строение 4А, загорелся металлический ангар, который пристроен к нескольким административным зданиям.
Также там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место происшествия, информация о пострадавших не поступала, а площадь возгорания и то, что именно горит, в настоящее время уточняется. По данным РЕН ТВ, загорелось здание хостела.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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