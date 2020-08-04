Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта 

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий с участием супруги рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) в квартире жилого дома на Невском проспекте. В частности, Марина Кохал, показала следователям диван, на котором якобы обнаружила тело рэп-исполнителя.

По версии следствия, Кохал убила Юшко во время внезапно возникшего конфликта, при этом убийство произошло не позднее 29 июля 2020 года. С целью сокрытия следов преступления девушка расчленила тело своего мужа. Его останки обвиняемая намеривалась уничтожить. Вчера суд в Петербурге арестовал Марину Кохал.