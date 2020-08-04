В Анталье подрались Отари «Батя» Тоточия и Руслан «Зизо» Гегечкори, которые, как сообщал «Рамблер», входят в ближний круг Надыра «Гули Бакинского» Салифова. Батя обсуждал с кем-то по телефону деловые вопросы. Зизо, находившийся рядом и раздраженный неспособностью Бати внятно формулировать мысли, нецензурно высказался в адрес матери Бати. Тот дал ему за это пощечину. Зизо в ответ несколько раз ударил его. Другие воры в законе разняли Батю и Зизо. Некоторое время спустя Батя признал, что был неправ.