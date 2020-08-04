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Воры в законе подрались в Европе

Артём Кульша
32 минуты назад
Комментарии33
Криминальные авторитеты — выходцы из стран бывшего Советского Союза устроили драки в Европе. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
В Неаполе подрались воры в законе из клана Ониани-Джангвеладзе Леван «Сван» Дадешкелиани и Акакий «Како» Ландия. В результате конфликта, причины и обстоятельства которого неизвестны, Како серьезно пострадал.
В Анталье подрались Отари «Батя» Тоточия и Руслан «Зизо» Гегечкори, которые, как сообщал «Рамблер», входят в ближний круг Надыра «Гули Бакинского» Салифова. Батя обсуждал с кем-то по телефону деловые вопросы. Зизо, находившийся рядом и раздраженный неспособностью Бати внятно формулировать мысли, нецензурно высказался в адрес матери Бати. Тот дал ему за это пощечину. Зизо в ответ несколько раз ударил его. Другие воры в законе разняли Батю и Зизо. Некоторое время спустя Батя признал, что был неправ.
«Отари не может не понимать, что, дав ему сдачи, Руслан оказал ему услугу и сделал драку обоюдной. Согласно воровским законам, ворам не подобает драться. В конфликтной ситуации они обращаются к сходняку. Признанный виновным получает сполна», — сообщает «Прайм Крайм».
Комментарии33
Происшествия,Видео,Неаполь
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