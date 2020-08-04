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Замдиректора завода облили кислотой в Подмосковье 

Павел Тиунов 18 минут назад
Заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову облили серной кислотой в подмосковном Пушкино, сообщает ТАСС. Пострадавшую госпитализировали с сильными ожогами.
Инцидент произошел на входе в гипермаркет «Глобус». К женщине подбежал незнакомец и плеснул ей в лицо кислотой, а затем скрылся с места преступления. 58-летнюю Войнову госпитализировали. Медики диагностировали у нее сильнейшие ожоги головы, лица и груди.
По факту произошедшего, столичные полицейские назначили проверку. Оперативники разыскивают подозреваемого. «Известия», ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщают, что правоохранители в качестве приоритетной рассматривают версию о заказном характере преступления.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик заявила, что ей угрожают плеснуть кислотой в лицо. По ее словам, угрозы жизни и здоровью появились на фоне раздела имущества супруга с его родственниками. Женщина в суде отстаивает право на получение трехкомнатной квартиры.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Московская область , Пушкино
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