Заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову облили серной кислотой в подмосковном Пушкино сообщает ТАСС. Пострадавшую госпитализировали с сильными ожогами.

Инцидент произошел на входе в гипермаркет «Глобус». К женщине подбежал незнакомец и плеснул ей в лицо кислотой, а затем скрылся с места преступления. 58-летнюю Войнову госпитализировали. Медики диагностировали у нее сильнейшие ожоги головы, лица и груди.

По факту произошедшего, столичные полицейские назначили проверку. Оперативники разыскивают подозреваемого. « Известия », ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщают, что правоохранители в качестве приоритетной рассматривают версию о заказном характере преступления.