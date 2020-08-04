Жесткая посадка: россияне пострадали в ЧП

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых — россияне. В результате ЧП один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами. Борт выполнял плановый рейс в рамках деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

В Мали в городе Гао 3 августа при жесткой посадке самолета Ан-74 авиакомпании Utair один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами.

Борт выполнял плановый рейс в рамках деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Представитель миссии ООН в Мали указал, что при посадке фюзеляжа частично «зарылся» в размокшую от дождей землю.

«Посольство РФ держит ситуацию на контроле. В Utair большинство персонала — это наши граждане, иногда бывают белорусы», — пояснила в посольстве РФ в Мали.

В прошлом месяце в провинции Ван на востоке Турции разбился самолет-разведчик. Жертвами инцидента стали по меньшей мере семь человек, сообщили в турецком МВД

Потерпевший крушение борт выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с 13 июля. Среди погибших два пилота.

Накануне при посадке в аэропорту города Беледуэйне Сомали упал самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН. Как передавало местное издание Kahawa Tungu, на борту находились три человека, они выжили. Точная причина крушения неизвестна.

По данным СМИ, самолет совершил жесткую посадку, а затем развалился и загорелся. На обнародованных кадрах видно, что местные жители сначала пытаются тушить воздушное судно, но после прекращают попытки.

В феврале нынешнего года в Магадане произошла авария с самолетом Ан-2, на котором летели вахтовики. Борт при взлете поднялся на десять метров, после чего по неизвестным еще причинам рухнул на землю. Фюзеляж и плоскости крыльев самолета в результате инцидента были разрушены.

В результате никто не погиб. Семь человек пострадали, один из них находился в тяжелом состоянии, его госпитализировали в шоковую реанимацию. У пяти человек врачи зафиксировали компрессионные переломы позвоночника.

«Скорая помощь отреагировала быстро. В течение 8 минут они уже были на взлетной полосе. Всего было задействовано 10 врачебных бригад», — сообщили в региональном правительстве.

В том же месяце самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), который производил перелет из Уфы в Пхукет, из-за неполадок перенаправили в московский аэропорт Шереметьево , и сообщили в справочной службе аэропорта Уфы.

«Рейс авиакомпании «Северный ветер» 2505 Уфа — Пхукет вылетел из Уфы в 02:01 по местному времени (00.01 мск), улетел в Шереметьево. В Шереметьево он приземлится в 05.00 мск», — рассказал в аэропорту.

При этом в авиакомпании сообщили, что самолет перенаправили по техническим причинам.

«По техническим причинам [самолет был перенаправлен в Москву], он находится в Москве два часа, потом вылетает [в Пхукет]. Время вылета — 07.05 мск», — сказали в авиакомпании.

Как удалось выяснить РИА «Новости», самолет российской авиакомпании Nordwind рейсом Уфа — Пхукет сел в Москве из-за срабатывания датчика и отсутствия сменного экипажа в Уфе, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых, Об этом агентству сообщил представитель компании.

По данным СМИ, в самолете сработала сигнализации открытия двери.

«Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву», — отметил источник.

Собеседник добавил, что у экипажа не было возможности вернутся в точку вылета, поскольку для возвращения в аэропорт пришлось бы четыре часа вырабатывать топливо над Уфой.

«Если бы он там сел, экипаж нужно было бы отпускать на отдых. Запасного экипажа в Уфе нет. Базировка у нас в Москве», — подытожил представитель авиакомпании. Он отметил, что единственным решением проблемы стало изменение курса.

Чуть ранее жесткую посадку совершил пассажирский самолет Boeing 737-524 в аэропорту Усинска республики Коми. Как сообщало издание «Усинск Онлайн», при приземлении произошла нештатная ситуация.

В момент соприкосновения с землей у самолета сложились задние стойки шасси. «Боинг» ударился о взлетно-посадочную полосу хвостом, проскользил на брюхе и выкатился за пределы ВПП.