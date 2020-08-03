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Директора подмосковного завода облили кислотой 

Вероника Полынина 11 минут назад
Директора подмосковного завода облили кислотой
Фото: скриншот
В подмосковном Пушкине неизвестный облил кислотой директора Ивантеевского хлебобулочного завода, сообщает телеграм-канал 112.
Преступник подкараулил женщину на выходе из магазина и облил ее кислотой. Пострадавшая получила ожоги лица и грудной клетки. Ее госпитализировали.
Преступник скрылся с места происшествия, его мотивы неизвестны. Полиция предполагает, что нападение связано с бизнесом пострадавшей.
Как сообщал «Рамблер», 20 июля в Саратове 15-летняя девушка, проходившая обвиняемой по статье «оскорбление представителя власти», плеснула уксусной кислотой в лицо следователю перед допросом, после чего сбежала. Теперь подростку грозит более тяжелая статья о применении насилия к представителю власти, предусматривающая наказание до 5 лет лишения свободы.
Происшествия , Пушкин
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