Директора подмосковного завода облили кислотой 

В подмосковном Пушкине неизвестный облил кислотой директора Ивантеевского хлебобулочного завода, сообщает телеграм-канал 112.

Преступник подкараулил женщину на выходе из магазина и облил ее кислотой. Пострадавшая получила ожоги лица и грудной клетки. Ее госпитализировали.

Преступник скрылся с места происшествия, его мотивы неизвестны. Полиция предполагает, что нападение связано с бизнесом пострадавшей.

Как сообщал «Рамблер», 20 июля в Саратове 15-летняя девушка, проходившая обвиняемой по статье «оскорбление представителя власти», плеснула уксусной кислотой в лицо следователю перед допросом, после чего сбежала. Теперь подростку грозит более тяжелая статья о применении насилия к представителю власти, предусматривающая наказание до 5 лет лишения свободы.