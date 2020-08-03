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Десантники устроили массовую драку в российском городе 

Вероника Полынина 6 минут назад
В Новороссийске десантники подрались с прохожими в День ВДВ. Видеозапись потасовки опубликована в группе «ДТП Новороссийск» во «ВКонтакте».
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На записи видно, что между отмечающим праздник десантником и мужчиной, одетым в «штатское», происходит словесная перепалка, после которой они сходятся в рукопашной. За происходящим наблюдает толпа, среди которых как мужчины в тельняшках, так и обычные зрители. В какой-то момент к драке присоединяется еще пара мужчин, но их быстро разнимают.
В описании к видео говорится, что массовая драка произошла на городском пляже в центре города. В конфликте пострадал один человек — он был госпитализирован.
День воздушно-десантных войск отмечался в России 2 августа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилось видео, на котором несколько десантников дерутся с полицейскими в парке Горького в Москве. В результате драки пострадали двое сотрудников Росгвардии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , Новороссийск
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