Десантники устроили массовую драку в российском городе 

Новороссийске десантники подрались с прохожими в День ВДВ. Видеозапись потасовки опубликована в группе «ДТП Новороссийск» во «ВКонтакте».

На записи видно, что между отмечающим праздник десантником и мужчиной, одетым в «штатское», происходит словесная перепалка, после которой они сходятся в рукопашной. За происходящим наблюдает толпа, среди которых как мужчины в тельняшках, так и обычные зрители. В какой-то момент к драке присоединяется еще пара мужчин, но их быстро разнимают.

В описании к видео говорится, что массовая драка произошла на городском пляже в центре города. В конфликте пострадал один человек — он был госпитализирован.

День воздушно-десантных войск отмечался в России 2 августа.