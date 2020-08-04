Киношный трюк спас заблудившихся на острове моряков

В конце июля три жителя Микронезии собирались совершить на своей лодке небольшое путешествие длиной всего 23 морских мили (чуть более 42,5 километров). Однако в пути что-то пошло не так и они сбились с маршрута. На последних парах топлива в баке бедолаги добрались до единственного видимого клочка суши, где и высадились.

Характеристика «клочок суши» в данном случае — не художественный прием. Как позднее выяснилось, моряки нашли пристанище на острове Пикело (Pikelot), который имеет всего 450 метров в длину и 280 м в ширину — можно весь обойти за полчаса. Мужчины не растерялись и начали обживаться: сделали навес от солнца, поискали воду и еду, а также сделали на песчаном пляже огромный знак «SOS».

Эти три гигантские буквы и спасли им жизнь. Спустя три дня после пропажи, отчаявшаяся самостоятельно найти бедолаг микронезийская служба спасения обратилась к проплывавшему мимо флагману Австралийского Королевского Флота HMAS Canberra (L02). Этот десантный вертолетоносный корабль-док одиноко возвращался домой, в то время как остальные суда его ударной группы отправились на Гавайи принимать участие в учениях Exercise Rim с ВМС США.

Кстати о последних — американский гарнизон на Гуаме также подключился. В итоге, вечером 1 августа «Канберра» прибыла в район поисков, а следующим утром с ее палубы на спасательную миссию взлетели первые вертолеты. Суммарно «потеряшек» выискивали шесть американских и австралийских единиц военной летающей техники. Чей именно экипаж обнаружил надпись на песке не указывается.