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Известного блогера избили в Ростове-на-Дону 

Алиса Селезнёва и ещё 4 1 час назад
В Ростове-на-Дону неизвестные избили блогера Гаспара Авакяна, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного ГУМВД России.

«В полицию поступило сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причиненного вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством», — пояснил представитель ведомства.

Сам Авакяна выложил на YouTube видеообращение, в котором рассказал, что у него сломаны верхняя и нижняя челюсти и он практически ничего не видит. На видео блогер предстал с опухшей щекой и заплывшими глазами с кропоподтеками.
«Рамблер» писал, что ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Авакяна виновным в вымогательстве и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения. Блогер подал апелляционную жалобу на приговор и пока остается на свободе.
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Происшествия , Видео
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