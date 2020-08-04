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В российском регионе ввели карантин из-за бешеных лисиц 

Lenta.ru и ещё 2 27 минут назад
На Чукотке объявили карантин из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в районе города Анадырь после случая заражения лисы бешенством. Об этом сообщается на сайте всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Согласно сообщению, в окрестностях чукотской столицы выросла численность рыжих лисиц, переносящих бешенство, которое может вызвать смерть у человека. Ученые отметили, что случай заражения домашнего животного бешенством выявлен впервые за последние три года.
В сложившейся обстановке врачи и ветеринары планируют рассказать людям о профилактике бешенства и о тяжелых последствиях несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах диких животных.
Ранее в США бешеная лиса проникла в дом и напала на лежавшую в кровати женщину. Она укусила американку за ногу и не отпускала до тех пор, пока женщине не удалось вырваться и вызвать экстренные службы. Позже служба контроля за животными подтвердила, что лиса заражена бешенством.
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Происшествия , Видео , Анадырь
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