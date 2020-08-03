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Следователи узнали об угрозах жены рэпера Энди Картрайта 

Lenta.ru 47 минут назад
Следователи узнали об угрозах жены рэпера Картрайта
Фото: Марина Зорина / YouTube
Рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко) угрожала жена Марина Кохал, которую обвиняют в его убийстве. Об этом сообщил Telegram-каналу Life Shot источник, близкий к следствию.
В телефоне женщины следователи нашли переписку с угрозами. Из нее они узнали, что Марина угрожала расправой любовнице мужа и ему самому, если он уйдет из семьи. Также жена обещала музыканту, что в случае развода сделает все, чтобы он не виделся с их ребенком.
Переписки были удалены, но следователям удалось их восстановить. Кроме того, они нашли в телефоне обвиняемой фотографии болотистой местности, куда, предположительно, она планировала вывезти останки мужа.
Ранее 3 августа адвокат Ирина Скурту сообщила, что ее подзащитная Марина Кохал опровергла информацию о том, что у мужа была любовница. Кроме того, она отметила, что в семье музыканта не было никаких ссор и материальных проблем.
О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». После этого она связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.
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Происшествия , Александр Юшко
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