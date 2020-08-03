Адвокат супруги погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Ирина Скурту рассказала "Пятому каналу", что та расчленяла его тело не четыре дня.

Она также рассказала, что накануне трагедии артист пришел домой ночью в пьяном виде.

"Начал будить. Голос у него мощный, он рэпер, два метро ростом. Естественно, мать слышала", — пояснила адвокат.

Также она подчеркнула, что мать Марины Кохал вместе с ребенком находились в другой комнате.

Такое, как рассказала Скурту, происходило не в первый раз. На утро, по словам защитницы, мужчина попросил "пива, чтобы похмелиться", однако он получил отказ из-за того, что он мог уйти в запой. В ответ, как пояснила адвокат, он "начал буянить".

Скурту также рассказала о том, что делала ее подзащитная после произошедшего.

"Он, когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать", — пояснила юрист, подчеркнув, что супруга погибшего "не четыре дня его пилила , она все сделала за одну ночь".

При этом Кохал, как подчеркнула адвокат, находилась в "непонятном состоянии". Кроме того, женщина срезала супругу подушечки пальцев, предполагая, что без них нельзя будет установить личность погибшего.

Мать, как заявила Скурту, не знала о произошедшем до второй половины следующего дня.

"Пакет увидела и спросила, тут же стала говорить: "Звони". Сама она не могла позвонить — "Что я, дочь в тюрьму отдам своими руками?"", — пояснила адвокат.

Тело рэп-исполнителя Энди Картрайта нашли в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля в расчлененном виде. Части тела были упакованы в несколько пакетов. Жена рэпера заявила, что он умер из-за передозировки наркотиков. также она объяснила, что расчленила его тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить о нем "светлую память". Как считает следствие, женщина убила супруга и попыталась избавиться от следов преступления.