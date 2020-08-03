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В Москве мигранты атаковали наряд полиции 

News.ru и ещё 1 46 минут назад
Мигранты напали на полицейских у станции метро Теплый Стан в Москве. Они отбивали своего соотечественника.
На записи отчётливо видно, как толпа мужчин окружила автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Они отталкивают полицейских и вытаскивают из машины задержанного. Инцидент произошёл 1 августа 2020 года.
Стражи порядка задержали уроженца Таджикистана. Последний поссорился с одним из охранников рынка. После освобождения из полицейской машины он оперативно скрылся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят рейд на рынке. Полиция намеревается завести уголовное дело в отношении двух человек.
NEWS.ru передавал ранее, что между сотрудниками Росгвардии и десантниками произошла драка. Инцидент состоялся 2 августа 2020 года. Несколько участников были задержаны.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , МВД , Москва
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