Драка в Парке Горького: как накажут десантников

Тяжесть наказания участникам драки с росгвардейцами в московском Парке Горького будет зависеть от степени нанесенного ущерба, свою роль может сыграть и их военное прошлое, причем как положительную, так и отрицательную, считает председатель президиума коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.

Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии в ходе празднования Дня ВДВ. В Росгвардии позднее заявили, что "пресекли нарушение общественного порядка" в парке. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, задержан предполагаемый зачинщик потасовки.

"Все зависит от конечной квалификации действий десантника. Если будет установлено, что степень насилия в отношении представителя власти была такова, что никакой опасности для жизни и здоровья сотрудника Росгвардии не было, возможно, наказание будет носить лишь материальный характер", — сказал Грибаков в разговоре с РИА Новости.

Но если было опасное насилие против представителя власти, то санкция может быть гораздо более серьезной — до десяти лет лишения свободы, продолжил адвокат. "Конечно, многое зависит от позиции потерпевшего", — добавил он.

По его словам, факт службы в ВДВ может иметь как положительное, так и отрицательное значение для наказания.