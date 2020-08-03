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Юрист рассказал, как могут наказать десантников за драку с росгвардейцами 

РИА Новости 21 минуту назад
Драка в Парке Горького: как накажут десантников
Фото: РИА Новости
Тяжесть наказания участникам драки с росгвардейцами в московском Парке Горького будет зависеть от степени нанесенного ущерба, свою роль может сыграть и их военное прошлое, причем как положительную, так и отрицательную, считает председатель президиума коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии в ходе празднования Дня ВДВ. В Росгвардии позднее заявили, что "пресекли нарушение общественного порядка" в парке. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, задержан предполагаемый зачинщик потасовки.

"Все зависит от конечной квалификации действий десантника. Если будет установлено, что степень насилия в отношении представителя власти была такова, что никакой опасности для жизни и здоровья сотрудника Росгвардии не было, возможно, наказание будет носить лишь материальный характер", — сказал Грибаков в разговоре с РИА Новости.

Но если было опасное насилие против представителя власти, то санкция может быть гораздо более серьезной — до десяти лет лишения свободы, продолжил адвокат. "Конечно, многое зависит от позиции потерпевшего", — добавил он.
По его словам, факт службы в ВДВ может иметь как положительное, так и отрицательное значение для наказания.

"Это как драка с представителем спорта. Квалифицированный боец, который может нанести мощный ущерб здоровью оппонента, представляет большую опасность, и поэтому обвинение может просить более жесткое наказание. При этом если у военного есть какие-то положительные характеристики, или если он проходил службу в горячих точках, то да, это можно учитывать", — констатировал юрист.

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Происшествия , Росгвардия , РИА Новости
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