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Дачник выстрелил в шею соседа во время спора 

Алиса Селезнёва 54 минуты назад
Дачник выстрелил в шею соседа во время спора
Фото: РИА Новости
Конфликт двух дачников в Сосновом Бору завершился применением травматического пистолета, проводится проверка. Об этом со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился предприниматель, заявивший, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед.
Пострадавший был направлен на амбулаторное лечение. У стрелявшего — 62-летнего инженера — изъят пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в полиции.
Инцидент произошел 2 августа в Сосновом Бору, отмечают
«Вести.ру», приведя видеозапись произошедшего.
На видео соседи спорят из-за забора, и один из них предупреждает, что будет стрелять. Пострадавший, судя по кадрам, получил легкое ранение шеи и рассказал обидчику о последствиях его действий.
Стрелка после допроса отпустили домой, взяв обязательство явиться по первому требованию, утверждает издание.
«Рамблер» писал, что ранее сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, ранившего из огнестрельного оружия двух жителей Москвы.
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Комментарии
Происшествия , МВД , РИА Новости , Вести.Ру , Ленинградская область , Санкт-Петербург , Сосновый Бор
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