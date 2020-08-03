Дачник выстрелил в шею соседа во время спора 

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По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился предприниматель, заявивший, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед.

Пострадавший был направлен на амбулаторное лечение. У стрелявшего — 62-летнего инженера — изъят пистолет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в полиции.

Инцидент произошел 2 августа в Сосновом Бору, отмечают

На видео соседи спорят из-за забора, и один из них предупреждает, что будет стрелять. Пострадавший, судя по кадрам, получил легкое ранение шеи и рассказал обидчику о последствиях его действий.

Стрелка после допроса отпустили домой, взяв обязательство явиться по первому требованию, утверждает издание.

«Рамблер» писал, что ранее сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, ранившего из огнестрельного оружия двух жителей Москвы.