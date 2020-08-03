В Коми произошел разлив нефти

"Первого августа… около 16 часов… на территории Усинского района… при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организации был поврежден напорный нефтепровод… в 29 километрах от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель 0,48 гектара", — говорится в сообщении.