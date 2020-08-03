Жена Энди Картрайта замечена в интересе к маньякам 

Супруга погибшего рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт) Марина Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга, увлекалась серийными убийцами, сообщает «Московский комсомолец». Женщина вела канал в YouTube, где подробно обсуждала тему.

Кохал завела видеоблог в 2019 году под псевдонимом Зорина. Первый опубликованный на канале ролик носит название «Врождённая агрессия. Серийные убийцы». В видео женщина отмечает, что уже давно углубилась в тему и «изучила вопрос детально».

Журналисты также выяснили, что раньше Кохал работала копирайтером и журналистом. В частности, среди опубликованных материалов за ее авторством есть несколько на криминальную тематику. Затем женщина подалась в астрологию.

В прошлом году Кохал предлагала платные консультации для людей, желающих разобраться в отношениях с противоположным полом. Часовую беседу Кохал оценивала в 10 тысяч рублей. В феврале 2020 года, как стало известно, СМИ супруга рэпера занималась продажей коллекционных значков и медалей через сервис «Авито».

Ранее, как сообщал «Рамблер», следователи, изучившие переписку Юшко с супругой, пришли к выводу, что артист планировал уйти от гражданской жены к любовнице. На фоне этого у пары происходили конфликты. В настоящее время Кохал обвиняется в убийстве Юшко. По версии правоохранителей, женщина впоследствии расчленила тело мужа, пытаясь скрыть следы преступления.