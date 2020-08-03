«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян 

Она напомнила журналистам, что эксперты признали сестер Хачатурян «опасными для общества». Нитченко также обратила внимание, что в зале Московского городского суда , где 3 августа прошла досудебная подготовка, присутствовали два человека в масках и с автоматами. По ее словам, это была охрана представителя Генпрокуратуры

«Мы тоже будем просить предоставить нам защиту. Откровенно говоря, я каждый раз боюсь находиться с ними (сестрами Хачатурян)», — заявила Нитченко.

Юрист отметила, что если впоследствии суд признает девушек виновными, то каждой из них грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

По ее словам, не исключено, что сестры захотят «прихватить кого-нибудь еще с собой».