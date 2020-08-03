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«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Фото: РИА Новости
Адвокат родственников убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко заявила, что намерена требовать от правоохранительных органов профессиональную защиту от обвиняемых — Ангелины и Крестины Хачатурян, сообщает Life Shot. Юрист призналась, что очень боится девушек.
Она напомнила журналистам, что эксперты признали сестер Хачатурян «опасными для общества». Нитченко также обратила внимание, что в зале Московского городского суда, где 3 августа прошла досудебная подготовка, присутствовали два человека в масках и с автоматами. По ее словам, это была охрана представителя Генпрокуратуры.

«Мы тоже будем просить предоставить нам защиту. Откровенно говоря, я каждый раз боюсь находиться с ними (сестрами Хачатурян)», — заявила Нитченко.

Юрист отметила, что если впоследствии суд признает девушек виновными, то каждой из них грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
По ее словам, не исключено, что сестры захотят «прихватить кого-нибудь еще с собой».
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат одной из обвиняемых Алексей Липцер заявил, что рассмотрение дела об убийстве Михаила Хачатуряна будет проходить в Мосгорсуде при участии присяжных заседателей.
Комментарии
Происшествия , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , МВД
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