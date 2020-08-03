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ЧП в Москве: эвакуированы 80 человек 

Вероника Полынина и ещё 8 16 минут назад
ЧП в Москве: эвакуированы 80 человек
Фото: depositphotos.com
В подвале жилого дома на юге Москвы загорелся газопровод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В 16.23 поступила информация о возгорании по адресу: ул. Автозаводская, д.5. Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели выяснили, что в подвале произошла утечка газа, газопровод загорелся. Из 12-этажного жилого дома было эвакуировано 80 человек.
Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице
В 16.40 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи газа в квартиры.
Как сообщал «Рамблер», 15 июля на Краснопутиловской улице в Петербурге в помещении кулинарной школы произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Жители дома пытались покинуть квартиры самостоятельно до прибытия МЧС через окна и балконы, один человек получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Москва
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