ЧП в Москве: эвакуированы 80 человек 

«В 16.23 поступила информация о возгорании по адресу: ул. Автозаводская, д.5. Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели выяснили, что в подвале произошла утечка газа, газопровод загорелся. Из 12-этажного жилого дома было эвакуировано 80 человек.

В 16.40 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи газа в квартиры.

Как сообщал «Рамблер», 15 июля на Краснопутиловской улице в Петербурге в помещении кулинарной школы произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Жители дома пытались покинуть квартиры самостоятельно до прибытия МЧС через окна и балконы, один человек получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.