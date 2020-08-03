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В Подмосковье пропал ребенок-инвалид 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Подмосковье пропал ребенок-инвалид
Фото: РИА Новости
В селе Осташево Волоколамского городского округа Московской области потерялся 10-летний мальчик с атипичным аутизмом. Поиск ведут полицейские, спасатели и волонтеры, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в правоохранительные органы обратились родители мальчика, рассказав, что их сын вышел из дома 2 августа. Мальчик, являющийся инвалидом с детства, домой не вернулся.
Объявление о розыске ребенка размещено на странице поискового отряда «Лиза Алерт». В нем указывается, что рост мальчика 120 см, он светло-русый и худощавый. С. И. был одет «в полосатую светло-синюю толстовку, серые колготки, белые тапочки» и «ушел в сторону лесного массива», отмечается в сообщении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», после трех дней поиска удалось найти в нижегородском лесу пятилетнюю девочку. Она адекватно отвечала на вопросы и попросила у спасателей попить и торт. Врачи сообщили, что ребенок был сильно истощен и находился в тяжелом состоянии из-за обезвоживания.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Московская область
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