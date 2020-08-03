Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве

Пользователь Twitter @mynamehay опубликовал
видеозапись конфликта мигрантов с полицейскими в Москве
. По его словам, конфликт произошел у торгового центра на станции метро «Теплый Стан».
На записи видно, как мигранты окружили машину полиции, оттолкнули полицейских и вытащили из авто мужчину.
По словам @mynamehay, они «отбили у полиции своего земляка».
Портал «Ахбор» сообщил
, что инцидент произошел 1 августа. По данным издания, полицейские пытались задержать уроженца Таджикистана, который поссорился с охранником рынка. Земляки мужчины помешали полицейским, а он сам впоследствии скрылся.
«Ахбор» утверждает, что после конфликта с полицейскими на рынке начался рейд, который продолжается уже два дня. Издание сообщило о «десятках» задержанных и планах полиции возбудить уголовное дело против двух человек.
Как писал «Рамблер», ранее на одной из строек на Чертановской улице в Москве произошла массовая драка рабочих. Сообщалось, что в конфликте участвовали около 15 уроженцев бывших республик СССР.