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Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве

Мария Иванова
20 минут назад
Комментарии17
Пользователь Twitter @mynamehay опубликовал видеозапись конфликта мигрантов с полицейскими в Москве. По его словам, конфликт произошел у торгового центра на станции метро «Теплый Стан».
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Фото: ТАССТАСС
На записи видно, как мигранты окружили машину полиции, оттолкнули полицейских и вытащили из авто мужчину.
По словам @mynamehay, они «отбили у полиции своего земляка».
Портал «Ахбор» сообщил, что инцидент произошел 1 августа. По данным издания, полицейские пытались задержать уроженца Таджикистана, который поссорился с охранником рынка. Земляки мужчины помешали полицейским, а он сам впоследствии скрылся.
«Ахбор» утверждает, что после конфликта с полицейскими на рынке начался рейд, который продолжается уже два дня. Издание сообщило о «десятках» задержанных и планах полиции возбудить уголовное дело против двух человек.
Как писал «Рамблер», ранее на одной из строек на Чертановской улице в Москве произошла массовая драка рабочих. Сообщалось, что в конфликте участвовали около 15 уроженцев бывших республик СССР.
Комментарии17
Происшествия,Москва
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