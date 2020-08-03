Бывшая жена рассказала об историке Соколове

Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил свою возлюбленную аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Соколова. В ходе сегодняшнего заседания его бывшая жена и мать двоих его детей дала показания. Она рассказала, что познакомилась с ним через общих друзей, в 2005 году они поженились, с 2015-го стали жить раздельно, во время брака он не злоупотреблял алкогольными напитками, хорошо относился к ней, любил и не обижал детей.

«Он выдающийся ученый», — добавила экс-супруга Соколова.