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Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Фекалии залили улицу в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители улицы Пионерская стали заложниками неисправности с канализацией. Очевидцы сняли на видео, как по дороге текут реки с отходами, соответствующая запись опубликована в группе «Лабытнанги. Info» во «ВКонтакте».
Представители управления ЖКХ городской администрации в комментариях под роликом заявили, что ситуация уже взята под контроль. Управляющую компанию и организацию, осуществляющую откачку септиков и вывоз отходов, поставили в известность. В администрации также заверили, что там обязательно проконтролируют устранение аварии.
Происшествия , Видео , Лабытнанги , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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