Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео 

Фекалии залили улицу в городе Лабытнанги Ямало-Ненецком автономном округе . Жители улицы Пионерская стали заложниками неисправности с канализацией. Очевидцы сняли на видео, как по дороге текут реки с отходами, соответствующая запись опубликована в группе «Лабытнанги. Info» во «ВКонтакте».

Представители управления ЖКХ городской администрации в комментариях под роликом заявили, что ситуация уже взята под контроль. Управляющую компанию и организацию, осуществляющую откачку септиков и вывоз отходов, поставили в известность. В администрации также заверили, что там обязательно проконтролируют устранение аварии.