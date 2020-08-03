Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве раскрыли двойное убийство милиционеров из 90-х 

Lenta.ru и ещё 4 50 минут назад
Раскрыто убийство московских милиционеров из 90-х
Фото: телеграм-канал Baza
В Москве раскрыли двойное убийство милиционеров, которое было совершено в 1995 году. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
По ее словам, 2 августа был задержан подозреваемый 1971 года рождения. На допросе он сообщил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в исправительном учреждении.
В двойном убийстве милиционеров подозревается Олег Бабаев, которому на тот момент было 24 года, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Оказалось, что мужчина сбежал в Азербайджан, где попался на разбое. С 2002 по 2015 год он отбывал там тюремный срок.
После освобождения Бабаев сменил имя и стал Павлом Уловским — и вернулся в Россию. Здесь его задержали за преступление 25-летней давности.
10 июня 1995 года в Булатниковском проезде была обнаружена припаркованная машина, внутри которой находились мертвые сотрудники вневедомственной охраны милиции. Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелом в голову. Служебное оружие, документы и личные вещи преступник не забрал.
Последние новости
Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром Роспотребнадзор предупредил о росте коллективной дозы облучения из-за пандемии Роспотребнадзор предупредил о росте коллективной дозы облучения из-за пандемии Россиянам упростят получение ипотеки Россиянам упростят получение ипотеки
Комментарии 3
Происшествия , Криминал , Александр Козырев , Григорий Александров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
00:48
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Происшествия Криминал
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
01:55
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Армия Оружие
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение