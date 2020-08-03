Раскрыто убийство московских милиционеров из 90-х

Москве раскрыли двойное убийство милиционеров, которое было совершено в 1995 году. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, 2 августа был задержан подозреваемый 1971 года рождения. На допросе он сообщил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в исправительном учреждении.

В двойном убийстве милиционеров подозревается Олег Бабаев, которому на тот момент было 24 года, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Оказалось, что мужчина сбежал в Азербайджан, где попался на разбое. С 2002 по 2015 год он отбывал там тюремный срок.

После освобождения Бабаев сменил имя и стал Павлом Уловским — и вернулся в Россию. Здесь его задержали за преступление 25-летней давности.