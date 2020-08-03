Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве . Сообщается, что потасовка началась после того, как сотрудники силовых структур сделали замечание одному из отмечавших День ВДВ и попросили «вести себя скромнее». Личности зачинщиков драки устанавливаются.

Росгвардия и полиция пресекли потасовку бывших десантников с ОМОН в московском парке Горького, сообщили ТАСС в пресс-служе Центрального округа Росгвардии. В ведомстве уточнили, что личности зачинщиков потасовки устанавливаются.

Инцидент произошел 2 августа — в День Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Во время празднования группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. Видео потасовки опубликовали в Сети. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, изначально конфликт разгорелся между двумя мужчинами, отмечавшими профессиональный праздник. Одного из них задержали, но еще несколько человек решили вступиться за него. Некоторые из зачинщиков находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, вследствие чего правоохранители были вынуждены применить силу.

В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии. В числе сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки задержали, но позже их всех отпустили.

Как утверждал источник «Интерфакса», инцидент произошел после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

При этом один из участников конфликта, бывший военнослужащий ВДВ, имя которого не уточняется, рассказал «Комсомольской правде», что драка между празднующими день ВДВ десантниками и силовиками началась после того, как одного из отмечающих остановили за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

По словам источника газеты, инцидент произошел около четырех часов дня.

«Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт», — сообщил он.

По его словам, после этого десантники пытались освободить товарища, один из них напал на росгвардейца, и впоследствии завязалась потасовка.

При этом директор парка Павел Трехлеб заявил ТАСС, что массовой драки не было, произошел только небольшой конфликт между отдыхающими и правоохранителями. Он рассказал, что самого активного участника конфликта отвели в сторону, а его товарищи попытались вмешаться. «После разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — отметил Трехлеб.

В этом году отмечается 90-летие создания Воздушно-десантных войск страны. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение «крылатой пехоты».

Президент России Владимир Путин поздравил представителей ВДВ с профессиональным праздником.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей. Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — сказал глава государства.

В главном храме Вооруженных сил в канун праздника прошел молебен. В нем принял участие министр обороны России Сергей Шойгу

«Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные, ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства. Нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мужество, мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей», — подчеркнул министр.

По случаю праздника на Красной площади прошел традиционный крестный ход в честь святого Ильи Пророка, который считается покровителем ВДВ. В этот день, несмотря на прохладную погоду и пандемию коронавирусной инфекции, десантники все равно устраивали заплывы в фонтанах и различные соревнования, ставшие уже традицией и своеобразным символом Дня ВДВ.