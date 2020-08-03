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Судьбу сестер Хачатурян решат присяжные 

Павел Тиунов и ещё 43 1 час назад
Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных
Фото: РИА Новости
Дело сестер Хачатурян будет рассматриваться при участии присяжных заседателей, сообщает ТАСС. Об этом заявил адвокат одной из обвиняемых Алексей Липцер.
Речь идет о старших сестрах Хачатурян — Ангелине и Крестине. Дело младшей — Марии, которая на момент совершения преступления, была несовершеннолетней, рассматривается отдельно в Бутырском суде Москвы. Эксперты выяснили, что во время трагических событий девушка не могла в полной мере отдавать себе отчет в том, что делает. В результате в настоящее время обсуждается вопрос о принудительном помещении ее на лечение в психиатрический стационар. Предполагается, что решение будет вынесено на заседании, которое пройдет в закрытом режиме, 10 августа.
Дело Ангелины и Крестины Хачатурян будут рассматривать присяжные заседатели в Московском городском суде. По словам, Липцера отбор членов коллегии, который будет проходить в открытом режиме, начнется 31 августа.
Также адвокат сообщил, что в ходе досудебной подготовки обвиняемым была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен запрет на их участие в массовых акциях, проходящих в столице.
Как сообщал «Рамблер», сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, случившемся в июле 2018 года. По версии следствия, девушки пошли на преступление из-за многолетней тирании родителя. При этом их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии
Происшествия , Криминал , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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