Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных

Дело сестер Хачатурян будет рассматриваться при участии присяжных заседателей, сообщает ТАСС. Об этом заявил адвокат одной из обвиняемых Алексей Липцер

Речь идет о старших сестрах Хачатурян — Ангелине и Крестине. Дело младшей — Марии, которая на момент совершения преступления, была несовершеннолетней, рассматривается отдельно в Бутырском суде Москвы. Эксперты выяснили, что во время трагических событий девушка не могла в полной мере отдавать себе отчет в том, что делает. В результате в настоящее время обсуждается вопрос о принудительном помещении ее на лечение в психиатрический стационар. Предполагается, что решение будет вынесено на заседании, которое пройдет в закрытом режиме, 10 августа.

Дело Ангелины и Крестины Хачатурян будут рассматривать присяжные заседатели в Московском городском суде . По словам, Липцера отбор членов коллегии, который будет проходить в открытом режиме, начнется 31 августа.

Также адвокат сообщил, что в ходе досудебной подготовки обвиняемым была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен запрет на их участие в массовых акциях, проходящих в столице.